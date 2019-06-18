دوليه

قاد الوافد الجديد أندي ديلور، مهاجم نادي مونبلييه الفرنسي، منتخب الجزائر لفوز معنوي مهم على منتخب مالي 3 - 2، في المباراة الودية التي جمعتهما اول من امس، بالعاصمة القطرية الدوحة، دون حضور وسائل الإعلام والجمهور، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بمصر يوم الجمعة المقبل. تقدم محمد تراوري لمالي في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، غير أن بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، أدرك التعادل للجزائر في الدقيقة 40 . وعاد منتخب مالي لأخذ الأسبقية مجددا في الدقيقة 68، قبل أن يعدل يوسف بلايلي، النتيجة للجزائر في الدقيقة 70 من ركلة جزاء. وسجل أندي ديلور الهدف الثالث للجزائر في الدقيقة 76 مباشرة بعد نزوله بديلا لياسين براهيمي، لاعب بورتو البرتغالي. والتحق ديلور، ببعثة المنتخب الجزائري في الدوحة الخميس الماضي، بعدما اختاره جمال بلماضي، لتعويض هاريس بلقبلة، الذي استبعد لأسباب انضباطية.

