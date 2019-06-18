دوليه

حقق منتخب السنغال فوزا معنويا 1 - 0 على نظيره النيجيري في المباراة الودية التي جرت بينهما اول من امس بمدينة الإسماعيلية المصرية، ضمن استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية. ويدين المنتخب السنغالي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إدريسا غاي، المحترف في صفوف فريق إيفرتون الإنكليزي، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 30. يذكر أن المنتخب السنغالي، الذي يحلم بالتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، يلعب في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في أمم أفريقيا، التي تجرى منافساتها بملعب الدفاع الجوي (30 يونيو)، برفقة منتخبات الجزائر وتنزانيا وكينيا. في المقابل، يلعب منتخب نيجيريا، الذي فاز بالبطولة أعوام 1980 و1994 و2013، في المجموعة الثانية، التي تقام مبارياتها بملعب الإسكندرية، بجانب منتخبات غينيا ومدغشقر وبوروندي.

