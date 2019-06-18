محلية

الحمد لله على كل شيء والحمد لله بأننا وصلنا إلى آخر المشوار وذلك بإقرار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية من غير مناقشة وأخذ آراء الجمعية العمومية (الاتحادات الرياضية) فقد نشرت بعض مواده قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية بشروط رياضية تعجيزية لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ولكننا تفاجأنا عند نشرها بشروط ليس لها معنى أو قيمة أو مفهوم رياضي! فجاءت اهم ملاحظاتنا على المواد التالية:

الفصل الاول، الفصل الثاني (المواد: 2, 6، 7، 8، 9، 11: خلط في مفهوم الأندية الرياضية الشاملة والأندية المتخصصة بلعبة واحدة، والأندية التابعة للاتحادات المحلية) فهذا تصنيف خطأ يجب أن تتداركه الجمعية العمومية فاللجنة الأولمبية ليس لها شأن بالأندية الرياضية الشاملة (حسبما جاء بالنظم؟

جاءت المادة 22 فيما يخص مجلس إدارة اللجنة بأن هناك صلاحية لرئيس اللجنة بضم اربعة اشخاص الى اللجنة على ان يكون مستوفيا لشرط واحد من الاربعة التالية :

1 - أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس بالتربية البدنية (ممتاز).

2 - أن يكون حاصلا على درجة الماجستير (من غير أي اعتبار لنوعية التخصص يعني ممكن يكون حاصلاً على درجة الماجستير بتخصص البيئة او الكيمياء؟!).

3 - أن يتمتع بالخبرة في مجال الرياضة لمدة 12 سنة على الأقل (معقولة ولكنها غير رسمية وسهل الحصول على شهادة مزورة؟).

4 - أن يجيد اللغة الانكليزية أو الفرنسية؟ (يعني كافي أن يعرف هالكلمات حتى يترشح لعضوية المجلس : good morning \ thank you أو bonjour \ au revoir من سيجري الاختبار عليهم وما معايير نجاحه؟).

المادة 24: شروط الترشح لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية... جاءت بخمس نقاط عامة لم تتطرق للخبرة الرياضية أو الأولمبية واهتموا بأن يكون الترشيح من غيرها على حسب رأي الاتحادات الرياضية (مفتوحة لأي شخص يفهم أو لا يفهم بالرياضة).

لن أزيد في النقد ولكن ليسمح لي من أقر هذا النظام أن اقول له شكرا على اهتمامك في رسم مستقبل الرياضة الكويتية .... والله يكون بعون الرياضيين مِن مَن سيديرهم مستقبلاً... وخسارة ما حدث لنا خلال الأربع سنوات التي عوقبنا فيها بسبب من كان يرسم مستقبل الرياضة في الكويت... والله من وراء القصد .

