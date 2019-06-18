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تفقد الشيخ أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس وذلك خلال الزيارة التي قام بها أخيراً مع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد، اذ كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين محمد المرزوق ورئيس مجلس إدارة شركة سبيريت للتطوير العقاري أحمد الصرعاوي. وشارك في الزيارة أيضا اداريو الاتحاد ونجوم المنتخب الوطني ، وكذلك ضيوف الاتحاد وهم الأمين العام للاتحاد العربي للتنس وأمين الصندوق وليد سامي واللاعبان المصريان بطلا العرب كريم مأمون وشريف صبري اللذان قدما إلى البلاد لمشاركة منتخب الكويت في معسكره التدريبي الداخلي استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس العالم للتنس للرجال (كأس ديفيز) التي تقام في سنغافورة أواخر الشهر الحالي.

و رحب المرزوق بالشيخ أحمد الجابر ومرافقيه واستعرض جميع عناصر المجمع وتفقد معهم جميع أرجائه مع تقديم شرح تفصيلي عن كل عنصر من العناصر المتعددة والتي بدأت بالمقر الجديد للاتحاد، ثم تنقل المرزوق مع وفد الاتحاد في جميع أرجاء المجمع الجديد واستعرض بقية عناصره بدءاً بملاعب التنس المكشوفة وعددها 7 ملاعب بالإضافة إلى الملعب الرئيس المكشوف الذي يتسع لعدد 3 آلاف متفرج ثم الملاعب المغطاة وعددها 8 ملاعب ثم انتقل الجميع إلى الملعب الرئيسي المغطى الكبير الذي يتسع لـ 5 آلاف متفرج وقد تم تصميمه ليكون متعدد الأغراض ليستوعب غير البطولات الكبرى العديد من الفعاليات المتنوعة فضلاً عن المناسبات الوطنية المهمة.

كما تم زيارة المول التجاري داخل المجمع وشرح رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين ما بداخله من عناصر وتصاميم حديثة واشتماله على كل ما تحتاجه جماهير التنس التي ستحضر المباريات والبطولات بالمجمع وغيرهم من الجمهور العام والمتسوقين بجميع أذواقهم.

من ناحيته، أعرب الجابر عن سعادته بالزيارة وأثنى على كل ما شاهده من أعمال في المجمع الجديد، وأشاد بسرعة الإنجاز مع الاهتمام بأدق التفاصيل، وهو ما كان له وقع الدهشة والإبهار لدى وفد الاتحاد،مضيف : «مستوى الإنجاز فاق التوقعات». وشكر الشيخ أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين محمد المرزوق على كل الجهود التي يقوم بها في إنجاز وتنفيذ المجمع الجديد التي سيتم الانتهاء منه مع بداية العام المقبل 2020. كما شكره باسم مجلس إدارة الاتحاد وأسرة التنس بالكويت على دعمه السخي في تشطيب وتأثيث مقر الاتحاد داخل المجمع. كما شكر الجابر رئيس مجلس إدارة شركة سبيريت للتطوير العقاري أحمد الصرعاوي.

واثنى الجابر على الدعم اللامحدود من قبل الهيئة العامة للرياضة لأنشطة الاتحاد في الداخل والخارج وعلى جهودها في جميع المراحل التي مر بها مشروع المجمع منذ البداية وحتى وصل إلى ما عليه اليوم، كما شكر الجابر كل الجهات المتعاونة في إنجاز المشروع.

