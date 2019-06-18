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انتزعت الرامية إيمان الشماع المركز الأول بمسابقة سكيت للسيدات لتحصد ذهبية بطولة كأس سمو أمير الكويت الدولية للرماية بإيطاليا.وقال رئيس الاتحاد العربي والكويتي للرماية دعيج العتيبي إن الشماع أحرزت المركز الأول بمسابقة سكيت في رابع أيام البطولة فيما حقق الرامي أحمد العفاسي المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة دبل تراب.

وأعرب العتيبي عن اعتزازه بهذه النتائج الممتازة في ضوء منافسة أكثر من 400 رام من 16 دولة وذلك بعد انتزاع الرامي العالمي الموهوب عبد الرحمن الفيحان جائزة المركز الأول بلعبة التراب الأولمبي وتفوقه الحاسم على أكبر المنافسين ما يعزز مكانة الكويت العالمية في رياضة الرماية.وهنأ رئيس الاتحاد العربي الكويت بهذه الانجازات المتتابعة المشرفة فيما اعرب عن امتنان وفد الكويت ومنتخب الرماة للهيئة العام للرياضة ومديرها د. حمود فليطح والمسؤولين وشكرهم على الدعم الكامل للمنتخب في هذه المشاركة الناجحة التي تأتي ضمن الاستعداد للأولمبياد القادم متطلعا لمزيد من التوفيق والنجاح. وتقام البطولة سنويا بمبادرة من سفارة الكويت لدى ايطاليا بالتعاون مع الاتحاد الأولمبي الايطالي للرماية.

