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عبر الفارس الصاعد عبدالرحمن المضاحكة عن سعادته بالمشاركة في المعسكر الذي يقيمه نادي المسايل لقفز الحواجز في بلجيكا وهولندا استعدادا لبطولات الموسم الجديد، مضيفا ان رياضة القفز شهدت في المواسم الاخيرة طفرة كبيرة مع بروز العديد من الفرسان والفارسات الموهوبين.

وقال انه يتمنى تحقيق المزيد من الانجازات وان يمثل منتخب فروسية القفز في البطولات الخارجية،موضحا انه من اسرة رياضية تعشق رياضة الفروسية والقفز وانه بدأ ركوب الخيل في سن مبكرة ودربه الفارس المميز عبدالله العوضي، منوها بأنه حقق العديد من البطولات للفئة المبتدئة والمتوسطة ويسعي لمواصلة العطاء والتفوق. واكد ان الكويت اصبح لديها العديد من الفرسان الجيدين وينقصهم الخيل الجيدة فقط للتفوق في البطولات الدولية والقارية.