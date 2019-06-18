دوليه

تلقى منتخب المغرب خسارة ثانية تواليا على أرضه في مدى أربعة ايام استعدادا لكأس الامم الإفريقية التي تنطلق في مصر يوم الجمعة المقبل، بسقوطه أمام زامبيا 2-3 اول من امس في مراكش.وكان منتخب «اسود الاطلس» سقط على أرضه أمام غامبيا المغمورة 0- 1 في 12 الشهر الحالي في مراكش.وتخلف أصحاب الأرض بعد مرور دقيقة واحدة بهدف سجله موابي موسوندا، لكن مهاجم أياكس أمستردام الهولندي حكيم زياش أدرك التعادل (24).وعاد الضيوف ليتقدموا بواسطة كينغز كانغوا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.ورد زياش بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 55، لكن الكلمة الأخيرة كانت لزامبيا التي سجل لها إينوك مويبو هدف الحسم (74).

يذكر ان مدرب المغرب الحالي الفرنسي هيرفيه رونار سبق له الاشراف على زامبيا وقادها الى احراز كأس الأمم الإفريقية عام 2012.ويلعب المغرب في النهائيات القارية في المجموعة الرابعة الى جانب ناميبيا وساحل العاج وجنوب إفريقيا.

