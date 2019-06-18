آراء

بداية نقول الحمد لله أننا في دولة مؤسسات وقانون تحت شعار الجميع سواسية بكل مؤسسات وهيئات الدولة ولذا تم إنشاء مجلس الخدمة المدنية في 1/7/1979 وفق المرسوم بقانون رقم (15) لعام 1979 بما يخص الخدمة المدنية التي تعمل وفق السياسة العامة للحكومة الرشيدة حيث تطور وتحدث الإدارة ونظم الخدمة المدنية بالجهات الحكومية ورفع مستوى العاملين فيها. ومن مهام الخدمة المدنية التطوير الإداري، وتطوير نظم التوظيف، وتحديد اهداف وزارات الدولة والإدارات العامة وطرق التنسيق فيما بينها، ووضع سياسة الرواتب والأجور بكل القطاعات التابعة للحكومة، ووضع القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية، وانشاء الهيئات والمؤسسات ومشاريع انشائها، ووضع نظم الرقابة على الأداء ونتائجها ومعوقاتها، والنظر لكل ما يراه مجلس الوزراء الموقر بما يخص القوى العاملة. وفي عام 2000 اضيف لقانون مجلس الخدمة المدنية مادة ثانية تخص دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية، ووضع السياسات لاستقدام القوى العاملة الوطنية بالجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتساوي الفرص بين كل المواطنين، ووضع النظم التي تشجع الجهات غير الحكومية للاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وتحديد الحوافز لجذب القوى الوطنية، وهنا لا يوجد شيء أقوله سوى كلام جميل هدف نبيل جدا لانشاء هذا المجلس الموقر.

ومن باب المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين الطالبين للعمل بات تعيين المواطن الكويتي بأي جهة حكومية لدى الخدمة المدنية ومن باب اننا نتمتع بحكومة الإلكترونية تم عمل صفحة الكترونية للخدمة المدنية يدخل اليها المواطن طالب العمل ويقوم بتسجيل كل الأمور الخاصة به وفق ما يطلب منه بهذه الصفحة، ويبدأ هذا المواطن الشاب الوقوف بطابور الباحثين والراغبين بالعمل الذي يقدر بنحو 20 ألف طلب تقريبا من جميع حاملي الشهادات العلمية المختلفة. ومع وصولنا قبل أيام مضت لفتح الباب للكويتيين الراغبين بالعمل لدى الجهات الحكومية للمرحلة الـ 67 للتوظيف وهنا نشكر ديوان الخدمة على هذا العمل الكبير ولكن السؤال هنا هل تم تعيين كل من سجل في المراحل الـ 66 الماضية؟ أم ان هذه المراحل فقط للعدد والحضور الإعلامي؟ وهل عندما يعلن ترشيح طالب العمل يكون هذا الترشيح ملزما للجهة الحكومية التي رشح لها؟ أم يكون هذا الترشيح وفق مزاج وهوى هذه الجهة الحكومية؟ وهل يوضع كل طالب عمل بمكانه الصحيح الذي يوافق تخصصه؟ أم هي عملية تعيين فقط من دون النظر ماذا سيقدم هذا المرشح للعمل بهذه الجهة؟ وهل سيحتاج هذا المرشح للعمل بالجهة الحكومية لواسطة حتى يقبل ترشيحه بالجهة المرشح لها؟ الجواب للأسف نعم العدد الأكثر من الذين تم ترشيحهم لمختلف الجهات الحكومية يبدأ بالبحث عن واسطة حتى يقبل أن يعمل بالمكان الذي تم ترشيحه لها من قبل ديوان الخدمة. وهنا أسأل أين الخلل؟ هل في ديوان الخدمة؟ أم بالجهات الحكومية؟ ولذا أقول إن أغلب المجتمع الكويتي اليوم هو من الشباب من الجنسين وهم أحق من غيرهم بالعمل بالجهات الحكومية وهذه ليست عنصرية بل هو حق لكل مواطن كويتي وفق الدستور وأهل الوطن أولى بخيراتها واليوم ونحن نعيش البطالة مع أبنائنا نسأل: هل ديوان الخدمة جاهز ومستعد لتوظيف الاعداد التي تزيد كل سنة من طالبي العمل؟ أم سنصل للمرحلة 100 للتوظيف وهناك طالبو توظيف من المرحلة الـ 50 لم يعملوا؟ والسؤال المهم هنا لماذا لا يتم تكويت كل الوظائف بالخدمة المدنية بكل قطاعاتها حتى يكون دهنا في مكبتنا؟ أو دهنا ما يفيد مكبتنا؟

وأنا اختم أتمنى من ديوان الخدمة ان يكون حازما وصارما مع أي جهة حكومية ترفض ترشيحاته حتى يكون القرار للديوان فقط ولن يكون القرار لموظف أو موظفة يخاف من الشباب يأخذون مكانه، وان كان ذلك هو ديدن الحياة جئت لهذا المكان وأعرف أنه سيأتي له غيرك بالمستقبل ودوام الحال من المحال، وهناك تمنٍ آخر على ديوان الخدمة الموقر انهم يجهزون رحلة لكل من يحصل على وظيفة قيادية لبوابة قصر السيف العامر ويجعلوه يقرأ بتأنٍ شديد 3 مرات المقولة المنقوشة التي تقول (لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك). وهذي الكويت صل على النبي وما بقى عندي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وينهي طابور البطالة الكويتية، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: شنو موقف النواب الكرام من البطالة الكويتية؟ الجواب يكمن بهذا المثل العراقي القديم (كل من يداري على قرعته) وأنت يوووز واعقل يا مواطن.

