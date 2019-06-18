آراء

إن المطالبة بالاهتمام بالسياحة لم تكن وليدة اليوم، بل على العكس كانت محل ترحيب، من قبل مختصين في هذا القطاع، وهم وغيرهم من نادوا بها أصلا منذ ثمانينيات القرن الماضي، مطالبين بتعزيز السياحة. لكن أي سياحة يقصدون؟

فعلى الرغم من وجود كل مقومات السياحة في الكويت بدءاً من موقعها الجغرافي، وجزرها الخلابة وتاريخها العريق وانفتاح شعبها وديموقراطيتها السابقة لدول عربية، وبيئتها الصحراوية والبحرية والحضرية، وبنيتها التحتية العصرية ومخزونها الثقافي والتراثي والأثري، إلا أنه ما يزال مفهوم السياحة في الكويت مبهماً، وماتزال الأبواب مغلقة أمام تنمية القطاع السياحي لتعزيز تنافسيته على خارطة السياحة الإقليمية في ظل غياب إرادة لتنميتها في الكويت.

إنه للاسف لا يوجد إلى اليوم تسويق للكويت كوجهة سياحية لا في الداخل أو في الخارج. حيث لا تكاد تذكر أي حملات توعوية للعموم أو لمتخذي القرار حول الترويج لمنتجات السياحة المبعثرة، فالكويت لديها مزايا سياحية كثيرة لكنها غير منسجمة في رؤية سياحية متكاملة. وسبب عدم انسجام المزايا السياحية في الكويت يرجع لعدم وجود منتج تنافسي يجذب السياح.

ايضا غياب جهاز حكومي تنظيمي مستقل يشرف على تأهيل قطاع السياحة وربط الخدمات المرتبطة به لتشكيل هُوية السياحة المتكاملة بين السياحة الصحراوية والبحرية والثقافية والترفيهية، حيث ان السياحة في الكويت تفتقد لخيط رابط بين مختلف الخدمات والمقومات.

لدينا في الكويت مزايا كثيرة كالبنية التحتية الجيدة والفنادق المتوافرة المستجيبة للمعايير العالية، مع كون الكويت واحة جغرافية يمكن إدماجها في رؤية سياحية تنافسية في حال وجود هيئة مستقلة وقانون ينظم القطاع.

حيث ان السياحة الكويتية لا تحتاج إلا الى إقرار كيان ينظم السياحة. حيث يمثل هذا الكيان الحلقة المفقودة بين مختلف المنتوجات والمؤهلات السياحية، وفي حال وجود مرجعية قانونية للقطاع يمكن للدولة أن تفعل دور القطاع الخاص في مجال تنمية السياحة وتدمجه في رؤية موحدة تحفز الكثير من أصحاب الحرف والمهن والمشاريع الصغيرة أن يستثمروا في هذا القطاع.

إن السياحة يمكن لها أن تحفز الكثير من القطاعات وفي مقدمها الثقافة والبيئة والإعلام والتجارة والاستثمار. فبوجود هيئة مستقلة تنسق بين هذه المؤسسات من أجل المساهمة في تنمية السياحة يمكن أن يجد الزائر للكويت برنامجاً سياحياً ثرياً يقوم من خلاله برحلات استكشافية لمعالم الكويت الأثرية وجزرها البحرية وصحرائها، كما يمكنه أن يقوم بجولات ترفيهية في أسواقها القديمة، إضافة إلى تنظيم وإقامة معارض ثقافية أو أنشطة فنية يكتشف من خلالها الزائر للتراث الشعبي الكويتي، كما يمكن أن يستمتع بالسياحة البحرية والاستشفائية المتوافرة في الفنادق.

حفظ الله الكويت واميرها واهلها من كل مكروه.

