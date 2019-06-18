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بعد انتشار مقطع فيديو

«الداخلية» حجزت 3 سيارات متوقفة في ساحة ترابية


ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن وجود ثلاث سيارات مهملة.
اذ توضح الادارة انه فور ورود البلاغ قامت دورية مرورية بالاتجاه الى موقع البلاغ وتم اخذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير مخالفة نصها «ترك المركبة مهملة» ورفع السيارات وحجزها في كراج حجز المرور.
وتدعو الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني المواطنين والمقيمين الاتصال على هاتف الطوارئ 112 في حال وجود سيارات مهملة او معروضة للبيع في الساحات والميادين العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.


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