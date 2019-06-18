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ربما بات يُشَكِّل استخدام الهواتف الذكية في حياتنا مصدر خطر بالغ، فبالإضافة لما قد تُسَبِّبه لنا من مشكلات صحية سبق أن نبهت إليها دراسات أخرى، ها هم علماء أسبان يحذرون من خطر جديد قد تسببه الهواتف، وهو مرض أطلق عليه مجازاً «أيدي الآيفون».

وقال الباحثون إنهم بدءوا يلاحظون تزايد أعداد المرضى الذين يعانون من «التهاب بأوتار أياديهم نتيجة لكثرة استخدام الآيفون»، حيث تبين لهم أن الكتابة بشكل تبادلي على الشاشات التي تعمل باللمس تؤدي للإصابة بآلام عند قاعدة أصابع الإبهام.

وأشار الباحثون كذلك إلى أن نتائج دراستهم التي أجروها بهذا الخصوص في جامعة ملقا أظهرت لهم أن أصابع الإبهام تصير أقل قوة من الناحية العضلية لأن حاجتنا لقوة المسكة تقل لأن النقر على الشاشات بدأ يحل محل الأقلام المخصصة لهذا الغرض. وحذر العلماء من أن مداومة الناس على إرسال الرسائل النصية، إرسال الرسائل البريدية وتنزيل التطبيقات قد تصيب المفاصل الموجودة في أيادينا بالالتهاب بسبب كثرة استخدامها. في غضون ذلك، وجد باحثون في استراليا أن قضاء ساعات طويلة على الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت ربما يتسبب في ظهور «نتوءات» عظمية بمؤخرة رؤوس الأشخاص.

واتضح لهؤلاء الباحثين، الذين خلصوا لتلك النتيجة عبر دراسة أجروها في جامعة «صن شاين كوست» بكوينزلاند في استراليا، تزايد عدد الأشخاص الذين تظهر لديهم تلك النتوءات العظمية الخارجية في قاعدة الجمجمة، وتبين لهم أن السبب وراء ذلك هو قضاء هؤلاء الأشخاص فترات طويلة على الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت.

