الأولى

اعلن النائب علي الدقباسي موافقة اللجنة التشريعية على خفض قيمة القسط الشهري لقرض السبعة رواتب من ربع المعاش الى 10% منه، داعيا اللجنة المالية الى اقراره تمهيدا لموافقة المجلس عليه من اجل التخفيف على المتقاعدين.

من جهته أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي إقرار مقترح منح الموظف الكويتي رصيدا نقديا كبدل اجازة، واحالته الى اللجنة المالية.

وقال ان التشريعية ستدعو النائب عبدالكريم الكندري لبحث مدى دستورية استجوابه سمو رئيس مجلس الوزراء.

الى ذلك قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان وزير النفط خالد الفاضل أبلغ اللجنة بوجود مبادرات لإعادة الانتاج في المنطقة المقسومة بعد توقف دام أربع سنوات وعقب مباحثات بين الجانبين الكويتي والسعودي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. وبين ان الخسائر جراء توقف الانتاج في المنطقة المقسومة بلغ 12.5 مليار دولار حتى نهاية يوليو 2017 خلافا لتأخير المشروعات الاستراتيجية.

بدوره، اكد رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي ان التشريع الجديد بشأن الجامعات الحكومية يضمن بقاء تبعية المواقع الجامعية الحالية بيد الحكومة وجامعة الكويت ذاتها، موضحا ان اللجنة تجتهد لإنجاز تقريرها بهذا الصدد اليوم او نهاية الاسبوع الحالي.