الأولى

أكد وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة انه لن يتساهل او يتهاون مع اي تقصير من جانب شركات التنظيف، داعيا اياها الى تنفيذ عملها الى اخر يوم في عقودها، كما طلب من لجان استلام الآليات والمعدات الجديدة التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، والاستعداد لاحتمالات تعثر اي شركة لضمان سير التظيف بالشكل المطلوب. وطالب خلال ترؤسه امس اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بسرعة الانتهاء من تحديد مواقع التشوينات لعقود النظافة الجديدة، مشددا على أنه لن يتردد في إحالة اي موظف او مسؤول إلى النيابة عند وجود اي تقصير.

وحث الوزير المسؤولين على عدم وقوع اي خلل اثناء خروج ودخول الاليات الجديدة حتى لا يكون هناك تكدس للنفايات، مؤكدا أنه لن يسمح بتكدسها ولو ليوم واحد، كما حث على تحاشي اي ارباك في عملية الاستلام والتسليم لاليات التنظيف، ومراعاة الالتزام بما ورد في العقود وتطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها.

واقترح تشكيل لجنة فنية موحدة الى جانب 6 لجان اخرى تكون كل منها مسؤولة عن محافظة واحدة لضمان إنسيابية الاجراءات الخاصة بعملية استلام الاليات والمعدات مع مراعاة الا تقل آليات ومعدات اي شركة عن 80 في المئة اثناء التسليم طبقا لبنود العقود.

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