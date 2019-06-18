الأولى

دعا مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس الى ايجاد الحلول لـ 27 تحديا رئيسيا تعيق نمو البلاد وتطورها.

وكانت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عرضت على المجلس تقريــر خطــوات خطـة التنميـة الوطنيـة لعــام 2020/2025، والمتضمن مستجدات إعداد الخطة بما يتماشى مع قانون التخطيط سعياً لتحقيق نتائج أفضل، كما عرضت السياسات الرئيسة لتحليل الوضع الراهن ولصياغة خطة التنمية وتقييم جودتها حيث تم تحديد 27 تحدياً رئيساً تعيق نمو وتطور الكويت، والعمل الجاد لإيجاد الحلول المناسبة لها.

ومن جانب آخر أشاد مجلس الوزراء بالممارسة الديموقراطية خلال جلسة مناقشة الاستجواب المقدم لوزير المالية د. نايف الحجرف من النائبين د. بدر الملا ورياض العدساني، والذي بين فيه ردوده على بنود الاستجواب موضحا جميع التفاصيل المتعلقة بمحاوره الخمسة، وما تميز به أداؤه من كفاءة واقتدار عبر ردوده الوافية على محاور الاستجواب، مؤكدا أن الهدف المشترك هو المصلحة العامة وتكريس الممارسة النيابية السليمة التي تتطلب التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد هنأ مجلس الوزراء وزير المالية د. نايف الحجرف بتجديد الثقة من قبل أعضاء مجلس الأمة منوهاً بالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للكويت الغالية سائلاً المولى تعالي أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

