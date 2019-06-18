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«الدفاع»: لا حسابات للنائب الأول في «السوشيال ميديا»


أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد لا يملك حساباً شخصياً في برامج التواصل الاجتماعي. وقالت في بيان لها بثته امس عبر موقعها في تويتر: ان ما ينسب الى النائب الأول من أخبار أو تصريحات من خلال بعض الحسابات في هذه البرامج غير صحيحة، حيث تعتبر الحسابات الرسمية لوزارة الدفاع هي المصدر الرئيس لأي خبر أو تصريح يصدر عن الشيخ ناصر صباح الاحمد، بالإضافة إلى ما يتم إرساله من أخبار بشكل دوري لوسائل الاعلام المختلفة عبر القنوات الرسمية.


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