الأولى

دعت الكويت المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية، وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر، وكل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وكان مجلس الوزراء اعرب خلال اجتماعه الاسبوعي امس عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي، مؤكداً ما يمثله هذا العمل الإرهابي من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية وتهديد مباشر لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة.

وبحث المجلس التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، معربا عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المشين من قبل الميليشيات الحوثية الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية والذي أسفر عن وقوع عدد من الجرحى المدنيين الأبرياء.

واكد المجلس أن هذه الجريمة الإرهابية تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولي وتستهدف المنشآت والمناطق الآهلة بالسكان والآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، كما أكد على تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة على أرضي المملكة وتداعياتها الخطيرة.