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عواصم - الوكالات: حذر الرئيس الايراني حسن روحاني اوروبا من انه لم يعد امامها متسع من الوقت لانقاذ الاتفاق النووي في وقت تعتزم فيه طهران تجاوز عتبة الاتفاق لاحتياطات اليورانيوم المخصب اعتبارا من 27 يونيو بينما اعلن الجيش الايراني انه في حال اتخذ قرارا باغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي فانه سيفعل ذلك علنا..... (طالع ص 18).

وحذر الرئيس الايراني حسن روحاني امس من ان انهيار الاتفاق النووي لن يكون في صالح احد، وأشار الى فترة قصيرة للغاية امام الاوروبيين لانقاذ الاتفاق ونقلت وكالة انباء مهر الايرانية عن روحاني القول خلال استقباله سفير فرنسا الجديد في طهران، ان لقد صبرت ايران وتعاملت بضبط النفس. وأضاف أمام الفرنسيين والأوروبيين فرصة زمنية قصيرة للقيام بأدوارهم.

في غضون ذلك قال الناطق باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الايراني ان العد العكسي لتجاوز الـ300 كيلوغرام لمخزونات اليورانيوم المخصب المحددة بالاتفاق قد بدأ.

واضاف خلال عشرة ايام اي في 27 يونيو، سنتجاوز هذه الحدود. وأشار كمالوندي الى انه لم يُتخذ أي قرار بشأن ما يسمّيه الايرانيون المرحلة الثانية من خطة تخفيض التزاماتهم في الملف النووي. وبشأن مسألة مفاعل اراك اكد ان السلطات لا تزال تناقش لمعرفة ما اذا سيكون مناسباً عند الضرورة اعادة تصميمه او اعادة احيائه محذّراً من ان تطبيق قرار محتمل بزيادة درجة تخصيب اليورانيوم لن يستغرق اكثر من يوم او يومين.

في المقابل اعتبر متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، امس ان خطة ايران لتجاوز حدود التخصيب ابتزاز نووي يجب مواجهته بمزيد من الضغوط الدولية.

وقال غاريت ماركيز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي خطط التخصيب الايرانية ممكنة فقط لأن الاتفاق النووي المروع لم يؤثر في قدراتها لقد اوضح الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) انه لن يسمح لايران مطلقاً بتطوير اسلحة نووية. يجب ان يواجه الابتزاز النووي للنظام بضغوط دولية متزايدة.

على صعيد متصل اكد رئيس الأركان الايراني، الميجور جنرال محمد باقري، امس ان بلاده يمكنها اغلاق مضيق هرمز وهي ستفعل ذلك علنا في حال ارادت ذلك، مجددا نفي طهران التورط في الهجوم الأخير على ناقلات النفط في بحر عمان. ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عن باقري قوله، لا يدركون ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كبيرة لدرجة انها اذا ارادت اغلاق مضيق هرمز، فلن يستطيع شي العبور من المضيق، لا ناقلة نفط ولا بارجة حربية.