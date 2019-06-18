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أعلن التلفزيون المصري، أمس، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنوبة قلبية حادة، أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر.

وقالت مصادر إن محمد مرسي طلب التحدث أمام القاضي خلال جلسة المحكمة في القضية المتعلقة بالتخابر، وقد سمح له بذلك. وأضافت أنه عقب رفع الجلسة، أصيب مرسي بإغماء وتوفي على أثره، لافتة إلى أنه تم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات. ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه. وقد أعلنت القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد اعلان وفاة مرسي. ومحمد مرسي المولود في 8 أغسطس عام 1951، هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة 25 يناير. وأُعلن فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين، وتولى مهام منصبه في 30 يونيو 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية.

وعُزل بعد ثورة شعبية اندلعت في 30 يونيو عام 2013، وظل في السجن يُحاكم بعد توجيه تهم إليه من ضمنها التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة رئاسته.