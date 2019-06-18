الأولى

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع كل من وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو ووزير خارجية العراق د. محمد الحكيم وجهات النظر حيال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة، كما ناقش معهما عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وكان الخالد تلقى اتصالين هاتفيين منفصلين من بومبيو والحكيم تناول خلالهما مع نظيريه الأميركي والعراقي أطر تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية التي تربط الكويت بالبلدين واستعرض معهما أوجه التعاون الوثيق على المستويات كافة.

