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واشنطن - الوكالات: انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل العسكري في الشرق الأوسط وتحديدا غزو العراق باعتباره «يفتقر للمبررات» مشيرا الى أنه «استنزف الجيش الأميركي كليا». وأضاف ترامب في لقاء مطول مع محطة «أي بي سي» الإخبارية الأميركية أمس أن «العراق لم يقف وراء تدمير مركز التجارة العالمي عام 2001 وأن الفاعلين أشخاص آخرون «يعرفهم الجميع». ولم يستبعد ترامب الذي كان قد انتقد قرار غزو العراق خلال حملته الانتخابية الرئاسية أن يكون قرار التدخل العسكري في الشرق الأوسط «أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة» واصفا إياه بـ«الورطة».

يُشار إلى أن الولايات المتحدة غزت العراق 2003 بذريعة امتلاكه أسلحة الدمار الشامل زمن الرئيس بوش الابن. وبعد 19 يوما من القصف والقتال، تمكنت القوات الأميركية والبريطانية من احتلال العراق وإسقاط نظام صدام حسين ولم يعثر على أسلحة دمار شامل في العراق، في حين استمر الوجود العسكري الأميركي في البلاد حتى 2011.