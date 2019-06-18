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أعلنت وزارة التربية افتتاح 20 مدرسة جديدة سبتمبر المقبل ،مؤكدة انها مستنفرة لانجاز الصيانة الشاملة للمدارس ومساكن المعلمات ، فضلا عن الاسراع في إجراءات طباعة الكتب الدراسية. ودعا وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي خلال ترؤسه اجتماعا للجنة التخطيط والمتابعة للعام الدراسي 2019/2020 الى انجاز كل الأعمال الخاصة بالسنة الجديدة وتلافي كل المشكلات، مشيرا الى أن المسؤولية جماعية وتحتاج إلى تضافر كل الجهود. من جانبه، حدد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، موعد الانتهاء من اختبارات الوظائف الإشرافية بـ 26 من الشهر الحالي، موضحا أنه سيتم التدقيق على الكفاءة والخبرة خلال اختيار لجان المقابلات، مضيفا أن موعد مباشرة المعلمين الجدد سيكون مطلع سبتمبر.