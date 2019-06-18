الأولى

أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف ضرورة وضع آليات مدروسة واستخدام طرق «إنسانية» لمواجهة انتشار الحيوانات السائبة والضالة في بعض المناطق والحد من خطورتها.

وبين اليوسف في تصريح لـ (كونا) امس بعد اجتماعه مع جمعية الرفق بالحيوان وناشطين حرص الهيئة على سلامة المواطنين من هجمات الحيوانات السائبة والضالة كالكلاب الامر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة حوادث تعرض المدنيين لهجمات من تلك الحيوانات.

وأوضح أن تعرض أي شخص لهجوم الكلاب الضالة يعد أمرا في منتهى الخطورة ويتطلب المزيد من الاجراءات المحددة التي تتخذها السلطات المختصة. وذكر أن وجود تلك الكلاب السائبة جاء بعد أن أهملها من يرعاها وتركها في الشارع أو رماها في مناطق برية ما أسهم بتعريض حياة الاخرين لخطرها كما انها تؤدي إلى نقل العدوى والأمراض والأوبئة لاسيما أنها لا تخضع إلى أي رعاية صحية أو تحصينات.

وقال إن الهيئة ستشن حملة لـ «خصي» ذكور الكلاب للحد من تكاثرها «والتي تجاوز عددها أكثر من 20 ألفا» تتركز في بعض المناطق السكنية ومناطق اخرى مثل العبدلي والوفرة وكبد وغيرها.

وأضاف اليوسف أن السياسة المتبعة من قبل الهيئة لمكافحة الحيوانات الضالة المفترسة هي «الموت الرحيم» عن طريق تخدير الحيوان واعطائه جرعة من الدواء التي توقف عمل القلب حتى لا يعاني أو يتعذب.

وأوضح أن الهيئة وضعت في الآونة الاخيرة قوانين اكثر تشددا لكل من يريد تبني الحيوانات تنص على توفير بيئة مناسبة لتربية هذا الحيوان والاعتناء به وتحديد مكان إيوائه وأهمية أخذ موافقة الجيران حتى لا يكون مصدر ازعاج لهم.