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أعلن وزير الصحة د. باسل الصباح توزيع أكثر من 8 آلاف بطاقة من بطاقات «عافية 2» من خلال 46 مركز توزيع. وقال في تصريح صحافي على هامش افتتاح مركز الشيخة سلوى صباح الأحمد للخلايا الجذعية والحبل السري امس إن برنامج التأمين الصحي للمتقاعدين الذي شهد إضافات جديدة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 15 يوليو المقبل ويستمر سنتين.

وبشأن تشغيل مستشفى الجهراء الجديد أفاد بأن الوزارة تسعى إلى إيجاد مشغل عالمي له بالتوازي مع خطتها لتشغيله. وبين أن تشغيل مستشفى ضخم بحجم مستشفى الجهراء سيكون على مراحل ووفق خطط مدروسة بدءا من الصيف مع افتتاح البرج الأول منه نهاية يوليو المقبل وتشغيل مركزي الخدج والنساء والولادة.