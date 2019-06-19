مال وأعمال

نظم بنك الكويت المركزي حلقة نقاشية قدمها د. أليساندرو بوكي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فورسايت» بعنوان «آثار تطورات مشهد الاقتصاد الكلي على الاقتصادات الصغيرة المنفتحة - الكويت نموذجا» سعياً منه إلى الاستفادة من أبرز المختصين في مجالات العمل الاقتصادي والمالي والاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير قدرات الكوادر العاملة في بنك الكويت المركزي.

وقد حضر عدد من موظفي بنك الكويت المركزي الحلقة النقاشية التي تناولت الآثار المتوقعة لتطورات الاقتصاد العالمي على الكويت في ظل بيئة اقتصادية متغيرة وحركة رؤوس الأموال العابرة للحدود، كما تطرق النقاش إلى أهمية سياسات التحوط الكلي لمواجهة انعكاسات هذه التطورات الاقتصادية العالمية والمحافظة على معدلات نمو اقتصادي ملائمة على المدى الطويل، فضلا عن أهمية الدور الذي يقوم به بنك الكويت المركزي في هذا المجال وسبل تنمية هذا الدور وتطويره في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات ومتغيرات.

