مال وأعمال

أعلنت شركة المركز الطبي الكويتي القابضة عن وقوع الاختيار على مجموعة «جي اتش بي» في السويد، للقيام بادارة وتشغيل مستشفى الكويت الواقع بمنطقة صباح السالم لمدة خمسة اعوام ابتداء من 1 يوليو 2019 قابلة للتجديد لفترات إضافية.

هذا و قد تم التوقيع على العقد بحضور السفيرهنريك لاندرهولم - سفير مملكة السويد لدى كل من الكويت ومملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة.

و قال رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي الكويتي القابضة، حمد الغانم: «بعد استكمال عملية التقييم الشامل التي تضمنت فحص العديد من مشغلي خدمات الرعاية الصحية على مسـتوى العالم، وقع الاختيار على مجمــوعة «جي أتش بي» نظراً لما تتمتع به من خبرات عالية في مجال توفير الرعاية الصحية مع التركيز على أوجه التخصص وجودة نتائج تجارب المرضى، وذلك في اطار إيماننا بقدرة المجموعة على خدمة السوق المحلي على أكمل وجه بما يفسح المجال امام مستشفى الكويت للتميز في السوق المحلي».

ويعد مستشفى الكويت أحد المستشفيات الخاصة بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 100 سرير. وعلى مدار الأشهر القادمة، سيتم استكمال الأعمال اللازمة للافتتاح التجريبي مع استهداف إتمام جميع الاعمال اللازمة في غضون 12 شهراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيث سيتم التنفيذ لإعداد المستشفى للعمل بكامل طاقته التشغيلية. وضمن إطار عقد الإدارة المبرم بين الطرفين، ستقوم مجموعة «جي أتش بي» بتعيين طاقم العمل الرئيس لإدارة عمليات المستشفى، ومراقبة مقاييس الأداء بصفة مستمرة لتتبع تطور الأداء وتقييم النتائج وفقاً لأحدث المعايير الدولية. وبموجب البنود التي تنص عليها الاتفاقية، ستتولى مجموعة «جي أتش بي» مسؤولية إدارة المستشفى بفعالية وضمان أعلى مستويات جودة الإنتاج للعمليات التجارية، بحيث تلبي النتائج الطبية والتشغيلية والمالية توقعات شركة المركز الطبي الكويتي القابضة.

من جانبه، علق دانيال اوهمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي اتش بي» بقوله: «تمثل الرعاية الصحية السويدية أعلى معايير الجودة والكفاءة من حيث الكلفة والتطوير المستمر. وستفتح هذه التجربة المجال أمامنا للتعاون مع شركة المركز الطبي الكويتي القابضة في اطار سعينا لضمان توفير اعلى مقاييس الرعاية الصحية الفائقة على مستوى الكويت. وفي ضوء تجاربنا المميزة في إدارة قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشمال الأوروبي، هذا بالإضافة إلى إدارة مؤسسات الرعاية الصحية في الإمارات وتركيزنا على تحقيق المنفعة الاجتماعية، نرى اننا الشريك المناسب للقيام بتلك المهمة على أكمل وجه».

علماً بأنه في أواخر عام 2015، عقدت مجموعة «جي اتش بي» اتفاقية لتشغيل أربعة مستشفيات حكومية في الإمارات، تمكنت من خلالها من إرساء قواعد وأسس متينة لتواجدها الدولي، وبحصول المجموعة مؤخراً على اتفاقية تشغيل مستشفى الكويت فقد تمكنت من ترسيخ مكانتها الريادية في منطقة الشرق الأوسط.

