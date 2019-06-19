مال وأعمال

طوكيو - «رويترز»: تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية ، وسط مؤشرات على تضرر النمو الاقتصادي العالمي جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن التوترات في الشرق الاوسط عقب هجوم على ناقلتين في الأسبوع الماضي حدت من الخسائر.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتا، ما يوازي 0.3 في المئة، إلى 60.75 دولاراً للبرميل وفقد برنت في الجلسة السابقة 1.7 في المئة نتيجة مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 17 سنتا، ما يعادل 0.3 في المئة، إلى 51.76 دولارا للبرميل. وهبط الخام 1.1 في المئة. وقال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن مقياسه لنمو الأعمال بولاية نيويورك سجل هبوطا قياسيا هذا الشهر لينزل إلى أقل مستوى فيما يزيد عن عامين ونصف العام، ما يشير لانكماش مفاجئ في النشاط المحلي. وانخفضت أسعار النفط نحو 20 في المئة من أعلى مستوياتها في 2019 التي بلغتها في أبريل ، ويرجع ذلك في جزء منه إلى المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأميركية الصينية وبيانات اقتصادية محبطة. ويزيد من الضغط على النفط إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري لمستوى قياسي في يوليو.

غير أن بعض المحللين يقولون إن من المرجح أن تظل التوترات في الشرق الأوسط داعمة للأسعار.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن موسكو منفتحة على مواعيد جديدة لاجتماع دول أوبك+ بما في ذلك 12 يوليو.

