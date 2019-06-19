مال وأعمال

فيينا - «كونا»: اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ان سعر سلة خاماتها الـ 14 ارتفع بواقع 35 سنتا ليستقر عند 61?60 دولاراً للبرميل مقارنة بـ 61?25 دولاراً للبرميل يوم الجمعة الماضي. وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52?43 دولارا للبرميل.وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا.

ويقضي الاتفاق المبرم بين وزراء نفط منظمة (اوبك) ومنتجين مستقلين بأن تخفض (اوبك) انتاجها بواقع 800 الف برميل في اليوم اي بنسبة 5ر2 في المئة من انتاج كل دولة عضو في المنظمة. كما ستقلص الدول الـ 11 من خارج (اوبك) مستويات انتاجها بواقع 400 ألف برميل في اليوم اي بنسبة 2 في المئة من انتاج كل دولة عضو من خارج (اوبك).

