مال وأعمال

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين خلال فعاليات مؤتمر غوغل للمطورين I/O للعام 2019 عن حملة عالمية لتوظيف مجموعة من مطوري نظام التشغيل أندرويد كيو بهدف اختبار الإصدار التجريبي من هذا النظام، وتستمر حملة هواوي المفتوحة للمطورين حتى 30 يونيو، وهي تحثهم على تجربة أحدث إصدار تجريبي من نظام أندرويد على هاتفها الذكي HUAWEI Mate 20 Pro للإسهام في ضبط توافق الجهاز مع نظام أندرويد كيو وتحسينه إلى أفضل مستوى.

توفر هواوي طريقة سهلة لتقديم الطلبات، فما على المطور الذي يريد الإسهام في الاختبار إلا أن يستخدم تطبيق هواوي «فريندلي يوزر تيست» (Friendly User Test) من هاتفه الذكي من طراز HUAWEI Mate 20 Pro، ليتقدم بطلب الانضمام إلى مجموعة المطورين المختبرين. وما أن يُقبل ويسجل رسمياً سيصبح بإمكانه تنزيل الإصدار بيتا من نظام الهاتف الذكي عبر هواوي OTA ليركبه ويجربه على هاتفه HUAWEI Mate 20 Pro، وتدعوه هواوي إلى إرسال ملاحظاته ونتائج تجاربه إليها خلال فترة الاختبار.

ويمثل الإصدار أندرويد كيو، الذي أعلنت عنه جوجل يوم 7 مايو 2019 خلال فعّاليات مؤتمرها I/O السنوي للعام 2019، الإصدار العاشر الرئيس من هذا النظام الشهير لتشغيل الهواتف الذكية، ويقدم حماية أقوى لخصوصية المستخدم، ويوفر آليات أمان جديدة مع مزيد من عناصر التحكم الدقيقة بكيفية مشاركة البيانات بين نظام التشغيل والتطبيقات.

يفرض أندرويد كيو قيوداً جديدة على الوصول إلى الملفات لمنع التطبيقات من الوصول إلى بيانات بعضها البعض دون أذون، بالإضافة إلى ذلك أصبحت التطبيقات فيه تحتاج إلى إذن خاص للوصول إلى معرفات الأجهزة غير القابلة لإعادة التعيين. وتعمل الأجهزة التي تستند إلى نظام أندرويد كيو Q أيضاً بتعيين عناوين MAC عشوائياً بصورة افتراضية. وأصبحت معظم التطبيقات في أندرويد كيو التي لا يركز عليها المستخدم مباشرة غير قادرة على الوصول إلى حافظات (clipboards) المستخدم ما يخلصنا من ثغرة أخرى يحتمل تسرب البيانات الحساسة عبرها.

يضيف الإصدار الجديد أيضاً مزايا تستوعب حاجات المستخدمين المرتبطة بنماذج الترفيه الجديدة وأساليب الاستخدام الجديدة التي تتوفر عبر أشكال الأجهزة الجديدة مثل الأجهزة القابلية للطي. وهو يدعم بصورة فطرية الاتصال عبر شبكات الجيل الخامس استعداداً لموجة الأجهزة الذكية التالية المزودة بدعم شبكات الجيل الخامس والتي يتوقع وصولها في وقت لاحق من هذا العام.

خلال العرض التقديمي عن الإصدار الجديد من نظام أندرويد، برز اسم الهاتف الذكي HUAWEI Mate 20 Pro كأحد أوائل الأجهزة التي تدعم أندرويد كيو بيتا. وبعد فترة الاختبار التجريبي ستحصل سلسلة هواتف HUAWEI Mate 20 الكاملة على تحديث للإصدار الجديد من أندرويد بمجرد إطلاقه، لتكون من أوائل الهواتف الذكية التي تُحدث بهذا الإصدار.

