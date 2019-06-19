مال وأعمال

برلين - (رويترز): أظهر مسح نشرت نتائجه أن معنويات المستثمرين الألمان تدهورت بشدة في يونيو حزيران، وأشار معهد زد.إي.دبليو للأبحاث إلى بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت في الآونة الأخيرة وتصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وقال زد.إي.دبليو إن مسحه الشهري أظهر هبوط مؤشر المعنويات الاقتصادية لدى المستثمرين إلى -21.1 من -2.1 في مايو. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا انخفاض القراءة إلى -5.9. وتراجع مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى 7.8 من 8.2 في الشهر السابق. وتوقعت الأسواق قراءة أقل قليلا عند 6.0.

