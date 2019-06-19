مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي في شركة المباني وليد الشريعان، «أن مشاركة القطاع الخاص في رؤية مستقبل الكويت الاقتصادي لها أهمية كبيرة، وضرورية للاقتصاد وتعمل على تحقيق خطط الدولة التوسعية، علما بأنه ومن وجهة نظرنا فأن بعض الجهات الحكومية المترجمة لهذه الرؤية تحتاج المزيد من التدريب».

جاء ذلك خلال مشاركة شركة المباني في ندوة «دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد الكويتي» التي نظمتها المجموعة الإعلامية العالمية (The Business Year TBY بمشاركة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر يوم الأثنين الموافق 17 يونيو 2019 في فندق فور سيزونز لندن، بحضور وزير المالية د. نايف الحجرف ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسفير دولة الكويت في المملكة المتحدة السيد خالد الدويسان وعدد من المسؤولين.

حيث تهدف المجموعة الإعلامية العالمية خلق حوار من شأنه أن يعطي زخمًا جديدًا لرؤية الكويت، و استِضافت هذا الحدث في لندن هو ببساطة أفضل وسيلة لإظهار طموح البلاد في مجتمع المستثمرين العالمي بأكمله، فإن الكويت تتطلع بشكل متزايد إلى القطاع الخاص لتنويع اقتصادها وتعزيزه عبر مجموعة من القطاعات، من خلال الجمع بين كبار المسؤولين العموميين وكبار رجال الأعمال المحليين والأجانب في هذه الندوة.

وقد أشاد الشريعان بالمبادرين الكويتيين الشباب وأكد بأنهم هم بناة المستقبل، وأوضح أن قطاع التجزئة يعتبر أكبر داعم وموظف للشباب، مما أتاح لخلق مشاركة حقيقة لهم في قيادة المستقبل، وخلق منافسة ايجابية بينهم.

كما ذكر بأن شركة المباني تسير وفق منهج التوسع والتطور المتبع في الشركة ، حيث افتتحت الشركة في أكتوبر 2017 الأ?نيوز البحرين الذي يعد أول مشاريع الشركة خارج الكويت، وكذلك تم افتتاح المرحلة الرابعة من الأ?نيوز في الكويت في مارس العام الماضي. وقريبا ستبدأ أعمال البناء في الأ?نيوز الرياض، و المرحلة الثانية من الأ?نيوز البحرين إضافة إلى مشاريع أخرى في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الخبر.

وفيما يتعلق بالقوانين المنظمة لمشاركة القطاع الخاص PPP ومشاريع البناء والتشغيل الBOT فإنها تحتاج الى مراجعة وتطوير لتتناسب في استقطاب المستثمر وخاصة في ما يتعلق بالمدة الزمنية.

وفيما يخص موضوع القوى العاملة ، فقد ختم الشريعان حديثه قائلا: «إن الكويت زاخرة بالمواهب المبدعة في مختلف القطاعات، وأن قضية الأيدي العاملة لا تشكل مشكلة في الكويت».

الجدير بالذكر أن شركة المباني عملت منذ إنشائها نحو بناء علامة تجارية مستدامة تحمل قيمة ملموسة وتشكل مصدر إلهام للمشاريع الجديدة، والتي بدورها تحفز الازدهار والنمو على المدى الطويل لدولة الكويت، ودعمها المستمر لخطة التنمية الوطنية.

