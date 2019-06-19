مال وأعمال

عمان - (كونا): افتتح البنك الدولي للانشاء والتعمير (إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي) مكتبا له في الأردن بغية تسهيل توفير مختلف أشكال التمويل من مساعدات فنية وقروض ميسرة في المجالات ذات الأولوية وإدارة عملياته التنموية.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية في بيان إن تأسيس مكتب للبنك في عمان يهدف إلى تسهيل التواصل بين ممثلي البنك والفعاليات الاقتصادية المختلفة من القطاعين العام والخاص بموجب «اتفاقية المقر» الموقعة بين الأردن والبنك الدولي للانشاء والتعمير في واشنطن إبريل الماضي.

وأضافت أن المكتب يعد «خطوة مهمة» للتعاون بين الجانبين ومن شأنه أن يسهم في تمكين البنك من متابعة تنفيذ عملياته في الأردن وتحقيق عوائد ومنافع كثيرة على الاقتصاد الأردني.

وذكرت أن حجم محفظة البنك الدولي للانشاء والتعمير في الأردن يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار موزعة على خمسة عشر مشروع تنموي في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

واوضحت الوزارة بأن البنك من خلال أنشطته في الأردن سيقوم بمساعدة الحكومة الأردنية على ايجاد فرص عمل وتيسير فرص حصول الأردنيين على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة بالإضافة الى دعم الأردن في مواجهة تبعات الأزمة السورية.

