مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في الخامس من يونيو الحالي الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي استطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا.

وقد أسفر السحب عن حصول الرابحة فاطمة حسن الفارسى على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار.

بالإضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم: رقية عبد الله غلوم، هناء عبدالكريم أبوشنب، يوسف عبدالجليل الصفار، دخيل على الدخيل، سهيلة عبدالرزاق عبدالله، مريم عبدالكريم علي، أحمد رويشد العازمى، مشاري عبد الرحمن البحر، رعد محمد الزياد، باسم محمد بشير، فاريام أشوك كومار، اسلام خان نظام الدين، سان ثانام إناد، عبدالله صالح التميمي، جميل عبدالله كادهم، مريم طه علي، عبدالله خميس محمد ، فاطمة فاضل داد الله ، هاري مارك فيكتور، عصام محمد أحمد.

يتيح حساب الحصاد الإسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبري بقيمة 250,000 دينار للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته. هذا بالإضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 دينار.

ولعل أحد أبرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الإسلامي لعملائه هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100,000 د.ك في كل من العيدين، وبالإضافة لما سبق تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 21 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 10,000 دينار، بالإضافة إلى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار.

وبالإضافة إلى باقة الجوائز الجذابة، يحصل عملاء الحصاد الإسلامي على أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي مفيدا للأسرة وللمدخرين بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات، وهو ما يلقي تقدير العملاء سواء الجدد أو الحاليين.

