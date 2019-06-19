مال وأعمال

لندن - (كونا): تعهدت بريطانيا والصين بتعزيز التعاون بينهما في مبادرة الحزام والطريق ودعم نظام التجارة متعدد الأطراف.

جاء ذلك عقب ترأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا ووزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند الحوار الاقتصادي والمالي الـ10 بين الصين والمملكة المتحدة.

وذكر بيان رسمي ان الجانبين اجريا مباحثات موسعة في ملفات الحوكمة الاقتصادية العالمية والتجارة والاستثمار وشراكة المشروعات الكبيرة الى الاصلاح المالي وتنمية الأسواق المالية.

ودعا البيان البلدين الى العمل مع بعضهما بعضاً بشكل أكبر بشأن مبادرة الحزام والطريق والتنسيق الوثيق لتعزيز التجارة والاستثمار.

