loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بريطانيا والصين تعززان التعاون في «الحزام والطريق»


لندن - (كونا): تعهدت بريطانيا والصين بتعزيز التعاون بينهما في مبادرة الحزام والطريق ودعم نظام التجارة متعدد الأطراف.
جاء ذلك عقب ترأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا ووزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند الحوار الاقتصادي والمالي الـ10 بين الصين والمملكة المتحدة.
وذكر بيان رسمي ان الجانبين اجريا مباحثات موسعة في ملفات الحوكمة الاقتصادية العالمية والتجارة والاستثمار وشراكة المشروعات الكبيرة الى الاصلاح المالي وتنمية الأسواق المالية.
ودعا البيان البلدين الى العمل مع بعضهما بعضاً بشكل أكبر بشأن مبادرة الحزام والطريق والتنسيق الوثيق لتعزيز التجارة والاستثمار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة