اقتصاد مصر

وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الشكر للقيادة السياسية للدعم والمساندة التي تقدمها للبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، في الخطوات التي قام بها من تحقيق النمو والتطور المنشود وتحرير سعر الصرف، ودعم ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي بما أدى إلى زيادة كبيرة في مستويات الاحتياطي الأجنبي لمصر واستقرار سعر الصرف ورفع مؤشرات الأداء.

وأضاف طارق عامر خلال كلمته أمام مؤتمر «سيمليس شمال أفريقيا»، إنه في إطار جهود دعم التكنولوجيا المالية، تحت إشراف المجلس القومي للمدفوعات، إنجاز عدة مبادرات وخدمات تتمثل في إطلاق منظومة الدفع الوطنية «ميزة» وتحقيق ميكنة المتحصلات الإلكترونية ووضع الإطر القانونية لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني. وأكد محافظ البنك المركزي المصري، على أنه تم إطلاق صندوق لدعم الابتكار برأسمال مليار جنيه، لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، مؤكدا على أهمية التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بتطوير التكنولوجيا المالية والشمول المالي وتوفير فرص العمل للشباب.

