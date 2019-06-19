اقتصاد مصر

قال د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة حريصة على تشجيع صناعة التكنولوجيا المالية والتوسع في استخدام تطبيقاتها، ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل في هذا المجال الحيوي وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2019، أن ذلك التوسع يهدف إلى تحويل مصر لمركز للتكنولوجيا المالية في أفريقيا والعالم العربي وأكد أن التكنولوجيا المالية لها تأثير إيجابي على تحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، وعلى نمو اقتصاديات الدول وتحسن مستوى معيشة شعوبها، وهو الهدف الذي نسعى جميعاً بكل جهد وإخلاص إلى تحقيقه».

