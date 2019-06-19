اقتصاد مصر

قال المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، إن معدل إنجاز الحي الحكومي في العاصمة حتى الآن بلغ نحو 50 بالمائة وأضاف خالد الحسيني أن الحكومة لديها إمكانية للنقل في العاصمة خلال يونيو 2020 وأشار إلى أن هناك مساعي لعمل الحكومة بالنظام الإلكتروني بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية، بهدف الخروج من المعاناة اليومية للمواطنين بسبب الروتين.

ولفت إلى أن مساحة الحي الحكومي نحو 660 فداناً، منها 34 مبنى للوزارات، بالإضافة إلى مبنى مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان الجديد، لافتاً إلى أنه سيتم إتاحة 20 ألف وحدة سكنية لائقة للموظفين، بجانب توفير القطار الكهربائي المتكامل مع الخط الثالث للمترو، وإتاحة حافلات أيضاً ، وأوضح أنه تم إنجاز 40% من الأعمال المخططة لمبنى البرلمان الجديد، في العاصمة الإدارية الجديد، والتجهيزات التي تحتوي 1000 عضو، وستكون هناك طاقة استيعابية في حالة وجود مجلس للشيوخ.

