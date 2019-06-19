اقتصاد مصر

أعلنت اثنتان من كبريات شركات البترول الفرنسية، تطلعهما لزيادة نشاطهما واستثماراتهما في مصر عبر الدخول إلى مناطق جديدة في البحث عن البترول والغاز بغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر.

أكد ذلك وزير البترول م.طارق الملا خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط الذي نظمه أمس مرصد الطاقة المتوسطي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في باريس، موضحاً أنه بحث مع رؤساء شركتي «توتال»، و«إكسنس» وبنك كريدي أجريكول الفرنسي، فرص التوسع في أنشطة الشركات والمؤسسات الفرنسية بمصر، وموقف التعاون الجاري بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي وتوزيع المنتجات البترولية، وتنفيذ وتمويل مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة.

واستعرض الملا مع باتريك بويان، رئيس شركة توتال، نشاط الشركة في مصر بمجالات البحث والإنتاج وتسويق المنتجات البترولية، حيث تغطي الشركة نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات في ظل الإقبال المتزايد على بنزين 95 وارتفاع مبيعاته بشكل كبير.

وأعرب رئيس «توتال» عن تطلع الشركة لزيادة نشاطها في مصر والدخول لمناطق جديدة للبحث، مشيداً بالمناخ الجاذب للاستثمار بمصر، والتعاون الذي تلقاه الشركات لتذليل أي معوقات، مشيراً إلى أن الفرص في مجال الغاز الطبيعي بمصر تعد الأكثر جذباً على مستوى العالم.

فيما أكد رئيس «اكسنس» اهتمام شركته بالتوسع في أنشطتها بمصر خلال الفترة الحالية التي تعد الأكثر ملاءمة والأنسب للتوسع في الأعمال، نظراً للتحسن الكبير في المناخ الاقتصادى نتيجة الإصلاحات الناجحة.

وناقش «الملا» مع ريجيه جان بول مونفرونت، نائب رئيس بنك كريدي أجريكول، ورئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي عن الجانب الفرنسي، نشاط البنك في تمويل المشروعات الكبرى بقطاع البترول ذات الجدوى الاقتصادية، ومشاركته مع تحالف بنوك عالمية في تدبير التمويل لمشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية بقيمة 1.2مليار دولار.

