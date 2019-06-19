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اقتصاد مصر

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الإنتاج الحربي يسهم في قطاع المقاولات المحلي بـ 15 مليار جنيه


قال وزير الدولة للإنتاج الحربي د.محمد العصار إن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف تصدير العقار المصري للأسواق العربية والأفريقية، خاصة في ظل ما شهدته مصر مؤخراً من انجازات ملموسة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتعددة وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء.
وأضاف خلال مشاركته بملتقى بُناة مصر أن مصر نجحت في استعادة دورها العربي والأفريقي، مؤكدة على أن الدولة تسعى للاستفادة من ذلك في تنمية العلاقات المصرية الإقليمية وخاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وذلك بما يدعم توطيد العلاقات القائمة على المصالح المشتركة وزيادة الروابط الإقليمية المصرية.
وحول خطة الوزارة في دعم قطاعي التشييد والمقاولات، أوضح أن الوزارة تمتلك 20 شركة و17 مصنعاً تعمل على تلبية احتياجات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من معدات وآلات لتنفيذ مشروعاتها.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك شركة في نشاط المقاولات والاستشارات الهندسية منذ 3 سنوات، بحجم أعمال تصل إلى 15 مليار جنيه بالمشروعات المحلية، مستهدفين التوسع في المنطقة العربية والأفريقية والعالمية، حيث تسهم في سد تنزانيا بالتعاون مع شركتي المقاولون العرب والسويدي الكيتريك.


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