اقتصاد مصر

تسلم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، جائزة المصرفي الإفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019، وتسلم طارق عامر الجائزة مساء الثلاثاء الماضي في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية وذلك علي هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي - بصفته محافظ مصر لدى البنك - والمنعقدة في مالابو خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2019.

وتمنح هذه الجائزة سنوياً لمحافظي البنوك المركزية ممن قاموا بإنجازات وإصلاحات مهمة في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في الدول الافريقية حيث حقق البنك المركزي المصري نجاحاً ملموساً في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 وحتى الآن من خلال حزمة من السياسات النقديه التي عملت على بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف بعد تحرير آلياته وكذلك الحد من نسب التضخم، وهو ما أسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وجذب المستثمرين.

