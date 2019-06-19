اقتصاد مصر

أرجع خبراء اقتصاديون مصريون تراجع سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والعائدات من السياحة وقناة السويس بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن الصادرات المصرية، موضحين أن الحكومة المصرية أيضاً حسمت كل ما يثار عن الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بنفيها التام لهذا الأمر وأن التعامل مع الصندوق سيكون فقط بدون أي قروض جديدة وهو ما ساهم أيضاً في منح مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري.

وشهدت الفترة السابقة للدولار موجة كبيرة من التراجعات، بلغت أكثر من واحد جنيه و17 قرشاً منذ بداية العام الحالي 2019 ،وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي 16.67جنيها للشراء وللبيع 16.80.

وعلى الرغم من الأداء القوى للجنيه المصري كثانى أفضل عملة فى الأسواق الناشئة، بحسب وكالة «بلومبرغ»، وموجات التفاؤل لدى بنوك الاستثمار وشركات الأبحاث حول حدوث مزيد من التحسن للجنيه حتى منتصف 2020 على أقل تقدير، فإن الأسواق لم تشهد تراجعات فى الأسعار تعكس المتغيرات الجديدة، في وقت يتطلع فيه المصريون إلى تراجع أسعار السلع، تأثراً بارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 117 قرشاً منذ مطلع العام الجارى.

وأرجع الخبير الاقتصادي محمد نجم، الأسباب الرئيسة وراء انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك، حيث ذكر أن ارتفاع قيمة العائدات من السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية وراء هذا الانخفاض.

وأضاف أن ارتفاع قيمة العائدات من السياحة إلى أكثر 10 مليارات دولارات بعدما كانت 4 مليارات فقط عقب سقوط الطائرة الروسية وراء انخفاض سعر الدولار بالأسواق المصرية.

وأوضح المحلل المالي المصري د.محمد دشناوي أن أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه بصورة ملحوظة يرجع لعدة عوامل تضمن زيادة التدفقات النقدية الدولارية مما زاد العرض على الطلب وأدى إلى تراجع الدولار.

وأضاف أن أهم أوجه هذه التدفقات، هي أدوات الدين الحكومية، والأموال الساخنة، وعودة السياحة، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى تمديد بعض الودائع الخليجية، بجانب التحسن الملحوظ في الصادرات المصرية. وأشار إلى أن ارتفاع مؤشرات البورصة، أمر طبيعي، بعد عمليات المراجعات التي شهدتها في الفترة الأخيرة. إلى ذلك قال بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» إن ارتفاع العملة المصرية شيء منطقي، مع بدء حصد مصر ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه، ويعد من أفضل برامج الإصلاح على مستوى الأسواق الناشئة.

وأرجع البنك ارتفاع الجنيه خلال الشهور الماضية إلى الارتفاعات الملحوظة في صادرات مصر من الغاز وبعض المنتجات النفطية، إضافة إلى تحسّن عائدتها من النشاط السياحي، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج. وأضاف أن خفض مصر أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في أكثر من عام، إلى جانب تحرك البنوك المركزية العالمية نحو تقليل أسعار الفائدة، أدى إلى دعم ارتفاع الجنيه المصري، الذى بات يحتل المرتبة الثانية بعد الروبل الروسي بين جميع العملات التي تتتبع «بلومبرغ» مسارها في عام 2019. وأوضح أنه مع زيادة قوة العملة واستمرار جاذبية العائدات ارتفعت حيازة الأجانب لأدوات الدين المحلي بنسبة 40 في المئة تقريباً هذا العام وحتى شهر أبريل الماضي، متوقعاً استمرار ارتفاع الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة. فيما أكد تجاور وموزعون مصريون أن العملة الأميركية ليست وحدها المتحكم في أسعار السلع، مشددين على أن الدولار الجمركى، والممارسات الاحتكارية وغياب الرقابة أيضاً عوامل تتحكم بقوة فى أسعار السلع. وقال رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة والمدير التنفيذي لمجموعة توشيبا إبراهيم العربي إن هناك عوامل كثيرة تتحكم في حركة الأسعار بالسوق المحلية وليس الدولار وحده، مضيفاً: «على سبيل المثال، الدورة الاستيرادية، المخزون، حركة السلعة، دوران رأس المال، وفترة الشحن، فالسلع التي تستهلك سريعاً هى السلع الأكثر استجابة لتراجع الدولار، وهى السلع الاستهلاكية إنما السلع ذات الحركة البطيئة فلا تستجيب بسرعة».

وحمل أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بالغرف التجارية، الحكومة، مسؤولية عدم استجابة السلع لتراجعات الدولار بالانخفاض هى الأخرى، فيقول: «الدولار يتراجع من هنا، وعلى الفور تقوم الجمارك برفع الأسعار وفرض قوائم استرشادية وتحسين سعر وخلافه على البضائع المستوردة، وبالتالي تذهب تراجعات الدولار كلها في الجمارك».

وكشف عن أساليب التجار عند شراء سلع جديدة بسعر منخفض في ظل وجود مخزون راكد من السلع كان قد تم شراؤه بسعر مرتفع قائلاً: «يقوم التاجر بعمل توليفة من سعر السلع الجديد والقديم ويتم حساب المتوسط وبعد تلك الحسبة تكون النتيجة تراجعاً طفيفاً لا يشعر به المستهلك».

