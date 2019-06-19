مال وأعمال

القاهرة - «كونا»: بحثت لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي العقبات التي تواجه الدول العربية في تطبيق منطقة التجارة الحرة بمشاركة الكويت.

وقال مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية طلال النمش في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» على هامش الاجتماع الـ 47: ان اللجنة تبحث على مدار اربعة ايام البنود المتعلقة بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والقيود التي تواجه الدول العربية في عملية تطبيق الاتفاقية.

وأضاف ان اللجنة تتناول تقرير اتحاد الغرف العربية بعنوان نتائج استبيان اتحاد الغرف العربية لعام 2016 بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والشكل النهائي للتقارير الدورية والشروط المرجعية للبوابة الالكترونية العربية لتسهيل النقل والتجارة المقدمة من الامانة العامة للجامعة العربية.

وأوضح ان اللجنة تناقش كذلك اعمال اللجان المستحدثة في إطار منطقة التجارة الحرة مثل لجنة القيود الفنية ولجنة الصحة والصحة النباتية وفريق عمل المختصين بمكافحة الاغراق والتدابير الوقائية وفريق عمل الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات وأعمال فريق حماية المستهلك. واشار الى ان الكويت تشارك بوفد مكون من وزارتي المالية والتجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك.

