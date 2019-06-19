مال وأعمال

أوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن وضع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية قانوني، ولا علاقة لإلغاء احتكارها وامتيازها الممنوح لها لاستيراد دقيق القمح وطحنه، مستندة في ذلك إلى ما نصت عليه مواد القانون رقم 29/61 والمعدل بالقانون 74 لسنة 1988 والذي ينص على أن هذا الاحتكار والامتياز يعتبر ضمن أغراض الشركة، ولا علاقة له بوضعها القانوني.

ولفتت الهيئة في ردها على سؤال برلماني، أنه تم رفع طلب تجديد الامتياز، إلى مجلس الوزراء من قبل وزراة التجارة والصناعة في 2014 ، وبناء عليه قام رئيس مجلس الوزراء برفع الأمر إلى رئيس مجلس الأمة، لتعديل أحكام القانون رقم 74 لسنة 1980 بهذا الشأن، حول آلية التعامل بين هيئة الاستثمار والشركة، أشارت الهيئة أن ملكية المطاحن تؤول بالكامل لها، وتخفض لرقابتها عبر ممثليها في مجلس الإدارة، كما تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

وكشفت هيئة الاستثمار أن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية قد قامت بمخاطبة مجلس الخدمة المدنية، في 6 مكاتبات ، لطلب اعتماد سلم الرواتب الخاص بها. مبينة أن عدد العاملين في الشركة يصل 4508 عمال، موزعين بين عمالة كويتية بواقع 156 عاملاً، وعمالة غير كويتية بواقع 4352 موظفاً ، واستدركت أن زيادة عدد العاملين غير الكويتيين يعود إلى زيادة الوظائف المساندة من عمالة وخدمات والتي لا تناسب العمالة الوطنية.

ولفتت الهيئة إلى أنه وعلى الرغم من أن الشركة معفية من تطبيق نسبة العمالة الوطنية إلى أن نسبة العمالة الوطنية في الشركة تصل إلى 3.5 في المئة، مبينة أن سلم الرواتب الخاص للكويتيين يفوق سلم الرواتب لجميع الموظفين، كما أن الشركة تخص العمالة الكويتية ببعض المزايا التي لا تمنح للعمالة الوافدة.

وأفادت الهيئة أن شركة المطاحن قامت بزيادة رواتب الكويتيين في 2017 ، ولا يسعها أن تزيدها أكثر من ذلك مراعاة للتكاليف.وبينت أن الشركة تعمل على أن تكون رواتبها جاذبة للعمالة الوطنية.

ونفت الشركة أن تكون قد قامت عمالة وطنية لديها إلا من خلال إعلانات في الصحف وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

