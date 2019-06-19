مال وأعمال

بروكسل - «كونا»: قال مكتب الاحصاء الاوروبي «يوروستات» ان حجم التجارة الدولية للاتحاد الاوروبي ارتفع في الفترة من يناير الى ابريل من العام الحالي ليصل الى 654 مليار يورو (731 مليار دولار) بزيادة بنسبة 4?9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واوضح المكتب في بياناته ان قيمة واردات الاتحاد الاوروبي ارتفعت في تلك الفترة الى 676 مليار يورو (756 مليار دولار) وبنسبة 6?6 في المئة على اساس سنوي. واضاف ان قيمة التجارة البينية ارتفعت في الفترة ذاتها الى 1?2 تريليون يورو (1?3 تريليون دولار) وبنسبة 3?6 في المئة.

وفيما يتعلق بقيمة صادرات منطقة اليورو ذكرت بيانات مكتب الاحصاء انها ارتفعت في الفترة من يناير الى ابريل الماضيين الى 768 مليار يورو (859 مليار دولار) وبنسبة 4?3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

