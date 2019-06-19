مال وأعمال

تراجعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي. وحسب التقرير الشهر الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، بلغت استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأميركية 40.2 مليار دولار، مقارنة بـ42.6 مليار دولار في أبريل 2018.

وعلى أساس شهري، استقرت حيازة الكويت من سندات الخزانة عند مستويات مارس 2019 البالغة 40.2 مليار دولار.

وتوزعت حيازة الكويت في أبريل الماضي بين 33.29 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و6.91 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل.

وأشار التقرير إلى أن الكويت احتلت المركز الثالث عربياً في حيازة سندات الخزانة الأميركية، بعد المملكة العربية السعودية التي حازت المركز الأول بـ176.6 مليار دولار، وتبعتها الإمارات العربية المتحدة بـ55.7 مليار دولار. وعالمياً، جاءت الصين في المركز الأول مستحوذة على سندات بقيمة 1.11 تريليون دولار، وتليها اليابان بـ1.06 تريليون دولار، أما البرازيل بـ306.7 مليارات دولار. وبشكل عام، بلغت حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية أبريل السابق 6.43 تريليونات دولار، مقارنة بـ6.18 تريليونات دولار في الشهر المناظر من 2018، بنمو 4.04 في المئة

وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأميركية نحو 283.33 مليار دولار، وذلك في نهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة 276.83 مليار دولار في شهر مارس 2019، لتسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بنحو 2.34 في المئة. وارتفعت استثمارات الإمارات بالسندات الأميركية خلال تلك الفترة لتصل إلى 55.7 مليار دولار، مقارنة بـ 55.6 مليار دولار في مارس السابق له.

وزادت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 8.713 مليارات دولار، وذلك في نهاية أبريل الماضي مقابل 8.66 مليارات دولار بشهر مارس السابق له.

وارتفعت استثمارات دولة قطر بتلك السندات في أبريل الماضي إلى مستويات 1.611 مليار دولار مقارنة بـ1.460 مليار دولار في مارس 2019.

أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد خفضت استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 731 مليون دولار، مقارنة بـ914 مليون دولار قيمتها في شهر مارس الماضي.

