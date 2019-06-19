مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 41?15 نقطة ليبلغ مستوى 5779?9 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?71 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 122 مليون سهم تمت من خلال 5703 صفقات نقدية بقيمة 29?5 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 23?34 نقطة ليصل إلى مستوى 4752?5 نقطة بنسبة 0?49 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 61?3 مليون سهم تمت عبر 2028 صفقة نقدية بقيمة 3?7 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 49?9 نقطة ليصل إلى مستوى 6306?3 نقاط بنسبة انخفاض 0?79 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 60?7 مليون سهم تمت عبر 3675 صفقة بقيمة 25?8 مليون دينار.

وكانت شركات (أولى تكافل) و(كامكو) و(ساحل) و(السورية) و(تجارة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (السلام) و(خليج ب) و(صناعات) و(أهلي متحد) و(كفيك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (تنظيف) و(كويت ت) و(صلبوخ) و(المعامل) و(الراي) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون إيضاحا من شركة (كفيك) بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم الشركة فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.

