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مال وأعمال

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«كوريتان» تفوزان بمشروع شبكة كهرباء بـ95 مليون دولار


ذكر تقرير إخباري ، أن شركتين من كوريا الجنوبية قد فازتا بمشروع شبكة كهرباء في الكويت. وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية «يونهاب» بأن شركة «إل إس كابل أند سيستيم»، الشركة الرائدة في مجال الأسلاك والكابلات بكوريا الجنوبية، أعلنت أمس الثلاثاء عن فوزها بتنفيذ مشروع شبكة كهرباء في الكويت بقيمة 113 مليار وون (94?7 مليون دولار). وبموجب العقد المبرم مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ستنشئ شركة «إل إس كابل»، شبكة الكهرباء في المطلاع، وهي بلدة جديدة تقع على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة الكويت.
وقالت شركة «إل إس كابل» إنها ستزود كابلات أرضية تبلغ 400 كيلو فولت وستقوم بأعمال الإنشاء ذات الصلة.وأضافت أنها تتوقع الفوز بطلبات إضافية في الكويت.كما كشفت شركة تايهان للكابل نفس اليوم عن تلقيها خطاب الموافقة بشأن فوزها بتنفيذ مشروع شبكة الكهرباء في الكويت بقيمة 91 مليار وون (76?8 مليون دولار) من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.


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