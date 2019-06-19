وطن النهار

أشاد امين عام وزارة الخارجية الكينية ابابو ناموامبا بدور سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في احلال السلم والامن الدوليين ومساعي سموه في رأب الصدع الخليجي.

ونقل مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون افريقيا السفير حمد المشعان الذي يقوم بجولة افريقية عن ناموامبا تأكيده اهمية الدور الانساني الذي يطلع به قائد العمل الانساني سمو امير البلاد. وثمن المسؤول الكيني ما يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من مشروعات حيوية في بلاده والتي تشمل جوانب عدة منها تأهيل منشآت للري وتطوير مستشفى وبناء مدارس وطرق وتفوق قيمة القروض المقدمة لها 100 مليون دولار.

من جانبه اكد المشعان الدعوة الموجهة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لحضور المؤتمر الافريقي الاقليمي رفيع المستوى المعني بـ«مكافحة الارهاب ومنع التطرف المفضي الى الارهاب» والمقرر عقده في العاصمة نيروبي يومي 10 و11 من يوليو المقبل، كما اكد ترحيب الكويت بالدعوة الموجهة والمشتركة من وزيرة الخارجية الكينية مونيكا جوما ووكيل الامين العام للامم المتحدة المعني بمكافحة الارهاب فلاديمير فرونوكوف لحضور المؤتمر لافتا الى استعداد الكويت للعمل سويا في نيروبي لإنجاح هذا المؤتمر من خلال مشاركة فعالة ومناسبة. ووجه المشعان دعوة الى امين عام وزارة الخارجية الكينية ناموامبا لزيارة الكويت على ان يتم تحديد موعد الزيارة لاحقا. وتم خلال اللقاء التنسيق على ترتيب لقاء لوزيري خارجية البلدين الصديقين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

