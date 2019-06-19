loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

طهبوب: تسليم كويتيين سندات ملكية عقاراتهم في فلسطين


أعلن سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب امس ان «عددا من أصحاب الاملاك من الكويتيين استلموا سندات ملكية عقاراتهم التي يمتلكونها في فلسطين حتى يتمكنوا من التصرف بها». واضاف طهبوب في تصريح صحافي ان رئيس سلطة الاراضي في فلسطين القاضي موسى شكارنة وصل الى الكويت بناء على اتفاق مسبق بين السفارة ووزارة الخارجية الكويتية للقاء بعض اصحاب العقارات الكويتيين وتسليمهم ملكيات عقاراتهم.
وافاد ان القاضي شكارنة قام بتسليم هؤلاء السندات الخاصة بهم في مقر السفارة وبحضوره مبينا ان شكارنة «طمأن الاشقاء الكويتيين بان عقاراتهم بالحفظ والصون وأن بامكانهم استلامها وقتما يشاؤون».
وأوضح طهبوب ان شكارنة التقى خلال زيارته عددا من ابناء الجالية الفلسطينية وأطلعهم على قضايا تسوية الاراضي في الضفة الغربية التي تقوم بها سلطة الاراضي من اجل تحويل سندات تسجيلها الى سندات ملكية «طابو».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة