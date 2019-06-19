وطن النهار

أعلن سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب امس ان «عددا من أصحاب الاملاك من الكويتيين استلموا سندات ملكية عقاراتهم التي يمتلكونها في فلسطين حتى يتمكنوا من التصرف بها». واضاف طهبوب في تصريح صحافي ان رئيس سلطة الاراضي في فلسطين القاضي موسى شكارنة وصل الى الكويت بناء على اتفاق مسبق بين السفارة ووزارة الخارجية الكويتية للقاء بعض اصحاب العقارات الكويتيين وتسليمهم ملكيات عقاراتهم.

وافاد ان القاضي شكارنة قام بتسليم هؤلاء السندات الخاصة بهم في مقر السفارة وبحضوره مبينا ان شكارنة «طمأن الاشقاء الكويتيين بان عقاراتهم بالحفظ والصون وأن بامكانهم استلامها وقتما يشاؤون».

وأوضح طهبوب ان شكارنة التقى خلال زيارته عددا من ابناء الجالية الفلسطينية وأطلعهم على قضايا تسوية الاراضي في الضفة الغربية التي تقوم بها سلطة الاراضي من اجل تحويل سندات تسجيلها الى سندات ملكية «طابو».

