وطن النهار

جنيف- (كونا): التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر صباح أمس الأول الإثنين في مقر اللجنة في مدينة جنيف.

وحضر اللقاء الذي أقيم على هامش الحوار رفيع المستوى في دورته الثانية حول الدبلوماسية الإنسانية بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر كل من رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الدكتور هلال الساير ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون ما بين الكويت واللجنة وخاصة تبني مجلس الأمن بالإجماع للقرار (2474 / 2019) حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة - الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة في يوم 11 يونيو الحالي خلال رئاسة الكويت لمجلس الأمن والذي أتى من خلال التعاون الوثيق والتنسيق العالي ما بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تم التطرق إلى آليات تطوير أواصر التعاون القائم واكتشاف مجالات جديدة للدفع بهذه المسيرة الزاخرة من التعاون إلى مزيد من النجاح والإنجاز.

وأعرب احمد الناصر عن التقدير والاهتمام العالي الذي توليه الكويت لأعمال وجهود اللجنة الدولية للصليب الاحمر في المجالات كافة.

وأشار الى ان علاقة الكويت واللجنة تمتد الى 28 عاما حيث ان الكويت هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها حوار رفيع المستوى مع اللجنة وذلك لما تحظى به من مكانة دولية مهمة وكبيرة خاصة دورها الريادي في المجال الإنساني ومساهماتها الجلية في التخفيف عن المتضررين من الأزمات.

وجدد الناصر الشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر على استضافة هذا الحوار الثاني رفيع المستوى حول الدبلوماسية الإنسانية بين الكويت واللجنة، معربا عن تطلع الكويت لاستضافة الحوار الثالث في المستقبل القريب، مشيراً إلى انه جرى خلال الحوار مناقشة التحديات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في كل من العراق واليمن وسورية والوضع الإنساني في ميانمار ومسألة الأشخاص المفقودين وأسرى الحرب ومسألة توفير التعليم وأحقيته للمتضررين من النزاعات بالإضافة إلى رؤية دولة الكويت حول المواضيع ذات الأولوية في نطاق تعاونها مع اللجنة في المستقبل.

من جهته قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر إن جلسة الحوار الاستراتيجي مع الكويت «واعدة للغاية»، لاسيما انه الحوار الوحيد الذي تجريه اللجنة مع دول المنطقة.

وأضاف ما ورد في تصريح ادلى به ماورر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب انتهاء أعمال جلسة الحوار الاستراتيجي الثانية مع الكويت بمقر اللجنة في مدينة جنيف السويسرية «لقد رأينا مدى المرونة في تبادل وجهات النظر حول القضايا الإنسانية في المنطقة وكيف يمكن أن يتعاون الجانبان فيها ما يصب في صالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأيضا لصالح الكويت»، لافتاً إلى أن «اللجنة قد استمعت باهتمام بالغ إلى رؤية الكويت في التعامل مع الأزمات الإنسانية في المنطقة بناء على أنشطتنا هناك وتعرفنا على إمكانات الدعم الذي يمكن أن تقدمه الكويت لبرامجنا هناك». وأشاد ماورر بجهود الكويت في الأمم المتحدة ولاسيما الإجماع الذي حصل عليه مقترح مشروع كويتي أمام مجلس الأمن بشأن المفقودين وأنشطة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية في لاهاي بهولندا أخيرا. وقال إن كل هذه النجاحات تفتح أجندة قوية للتعاون المشترك بين الطرفين معربا عن أمله في زيارة قريبة إلى الكويت لمتابعة الملفات المشتركة ذات الصلة.

