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الكويت وجيبوتي وقعتا مذكرة تفاهم في مجال المرأة


وقعت وزارة الشؤون مذكرة تفاهم في مجال شؤون المرأة مع جمهورية جيبوتي، صباح أمس بحضور الوزير سعد الخراز، ووزيرة المرأة والأسرة في جمهورية جيبوتي مؤمنة حسن، وسفير جمهورية جيبوتي محمد علي مؤمن.
وقال الخراز في تصريح صحافي على هامش حفل التوقيع، «سعدنا خلال اليومين الماضيين بزيارة الوزيرة مؤمنة حسن، حيث اطلعت الوزيرة من خلالها على تجربة الكويت في رعاية الفئات الخاصة وشؤون ذوي الاعاقة، إذ تسعى من خلال هذه الزيارة تطبيق ما يمكن في جمهورية جيبوتي، كما التقت بالعديد من الجمعيات الخيرية وبيت الزكاة خاصة وأن لهم مشاريع في جيبوتي».


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